Chris Martin innamorato di Harry Styles

09:21 - "Harry è venuto a un paio di nostri spettacoli, ero troppo innamorato dal suo taglio di capelli. Ho avuto una vampata di calore. Ero abbastanza sicuro di essere etero prima di incontrarlo". A rilasciare queste dichiarazioni scottanti è il cantante dei Coldplay, Chris Martin che confessa la sua passione per il cantante Harry Styles dei One Direction, la boyband idolo dei teenager.

Durante un'intervista alla radio il frontman dei Coldplay ha ammesso di non ricordare quali consigli abbia dato al giovane Styles perché era in soggezione a causa del suo bell'aspetto. L'ex marito di Gwyneth Paltrow, infatti, ha un vero e proprio debole per la boyband al punto da definirli "eccezionali".



"Le loro canzoni sono davvero buone e non credo che nessuno di loro lascerà la band per una carriera solista. I One Direction - ha continuato il cantante in vena di complimenti - sono la migliore band del mondo, le loro canzoni sono grandi". Niente male come prima dichiarazione d'amore...