Coldplay tra fantasmi e novità

12:12 - Nei giorni scorsi i Coldplay erano apparsi a sorpresa con un video visionario "Midnight" ma non era il singolo, solo una delle tracce del nuovo disco. La band non finisce di stupire tanto che ha già annunciato il titolo del cd, il settimo della carriera, "Ghost Stories" in uscita in Italia il 20 maggio anticipato dal singolo "Magic", sospeso tra venature rock e pop.

Sono nove i brani inediti in tutto ed è anche stata svelata la copertina che raffigura un paio d'ali. I Coldplay suoneranno all’iTunes Festival al SXSW di Austin l’11 Marzo. La performance sara visibile in live streaming e on-demand in tutto il mondo gratuitamente sull’iTunes Store.



La tracklisting di "Ghost Stories": 1. Always In My Head 2. Magic 3. Ink 4. True Love 5. Midnight 6. Another's Arms 7. Oceans 8. A Sky Full Of Stars 9. O