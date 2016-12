Noemi, la leonessa di Londra ruggisce e si scatena sul palcoscenico

11:12 - Noemi ha dato il via al suo "Made In London Tour" giovedì 17 aprile al Teatro Dal Verme di Milano. Sicura, spigliata, coinvolgente e amatissima dai suoi fan, la cantante in un'ora e mezza di show tirato con tanta musica ha convinto. La padronanza con cui calca il palcoscenico è frutto della gavetta e anche dell'esperienza londinese in piccoli club. Scaletta sapientemente dosata tra il nuovo cd e successi come "Briciole", totalmente riarrangiati.

Il concerto è iniziato in grande ritardo a causa dello spostamento di location dal Teatro degli Arcimboldi al più raccolto Teatro Dal Verme di Milano. Tra il pubblico c'era anche il vincitore dell'ultimo "X Factor", Michele Bravi, da sempre grande fan di Noemi tanto che risulta iscritto da tempo al fanclub ufficiale.



La scaletta si è aperta con "Acciaio" che dovrebbe essere il nuovo singolo dopo la sanremese "Bagnati dal sole". E via via gli altri brani in cui la cantante si è divisa tra il pianoforte e la sua band. Colpiscono le versioni intime e riarrangiate di "Per tutta la vita" e "Vuoto a perdere". Mentre "Briciole" rivive in una strepitosa versione blues-funky, "Sono solo parole" si conferma sempre una delle più belle canzoni scritte negli ultimi anni in Italia, plauso all'autore Fabrizio Moro. La band nell'esecuzione dei nuovi brani di "Made In London" riesce a rendere le atmosfere internazionali di uno dei più bei dischi italiani dell'ultimo anno. Noemi non si risparmia e tra cambi d'abito (tre) e empatia col pubblico (che si alza spesso in piedi ad applaudirla) mette a segno un'ottima data numero uno, come fosse già uno show rodato da tempo. Dunque siamo in presenza di un successo non scontato ma che si è dimostrato già solido.



Ottima la band composta da Bernardo Baglioni (chitarre), Marcello Surace (batteria), Gabriele Greco (basso) e Michele Papadia (tastiere/hammond).



Queste le prossime date: 29 aprile – Firenze, Obihall; 5 maggio – Brescia, Palabrescia; 8 maggio – Trento, Auditorium Santa Cecilia; 9 maggio – Mantova, Gran Teatro; 10 maggio – Parma, Teatro Regio; 12 maggio – Verona, Teatro Filarmonico; 17 maggio – Napoli, Teatro Augusteo; 23 maggio – Roma, Auditorium Conciliazione e 26 maggio – Torino, Teatro Colosseo.