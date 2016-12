Noemi sprint come Wonder Woman: "Porto la mia Londra in tour"

12:06 - Noemi non si ferma più. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con "Bagnati dal sole", la cantante è corsa a "The Voice", riconfermata anche quest'anno come coach. Il tour parte il 17 aprile da Milano e a Tgcom24 l'artista svela qualche dettaglio: "Ci sarà molto delle atmosfere inglesi del mio cd Made in London". Ma che ne pensa l'artista del fenomeno Suor Cristina? "Se non fosse stata suora non credo avrebbe avuto stessa risonanza".

Come ti stai preparando al tour?

Sono alla ricerca meticolosa dei suoni e cerco di curare al massimo gli arrangiamenti. L'intenzione è quella di portare sul palco il suono moderno del disco 'Made in London'. Inoltre ci sarà anche un taglio cantautorale con i brani inediti scritti per me da Diego Mancino e Daniele Magro. Una delle novità del tour sarà anche la presenza di due coriste Sara Jane Olog e Marta Capponi.



Cosa puoi svelarci della scaletta?

Ci saranno sicuramente i brani di 'Made in London' ma soprattutto non mancheranno le canzoni che hanno contrassegnato la mia carriera, come 'Briciole' che però vivrà in una nuova veste, più vicina ai suoni dell'ultimo mio disco. E poi ci sarà anche 'Vuoto a perdere', scritta da Vasco per me. Ovviamente non mi permetto di cambiare la sua melodia ma qualche piccola aggiunta ci sarà.



Hai già scelto il secondo singolo?

Mi piacerebbe molto fosse 'Acciaio' perché giusto per questa estate, un brano tirato, rock e in linea anche con il disco.



Sei molto diretta e pungente nei tuoi giudizi a "The Voice", come mai?

Quest'anno voglio dire quello che penso. Lo scorso anno ho rivisto le puntate e mi sono convinta che quest'anno sarei stata più trasparente possibile. All'inizio ho cercato di capire come funzionassero le cose ed era un debutto per me come coach. Ora mi sono liberata delle mie paranoie e dico tutto. Se no cosa ci sto a fare lì? (scoppia a ridere, ndr).



Cosa ne pensi del fenomeno di Suor Cristina?

Un dato di fatto sono i milioni di utenti che hanno cliccato il video della sua performance. Secondo me il fatto che fosse una suora l'ha aiutata, se fosse stata una ragazza qualsiasi non credo che si sarebbe verificato lo stesso fenomeno. Però penso che ci sono altri cantanti interessanti dentro 'The Voice'. Oh se poi Suor Cristina tiene alta l'attenzione per tutte le puntate dello show ben venga (ride, ndr).



Noemi sarà accompagnata sul palco da Bernardo Baglioni (chitarre), Marcello Surace (batteria), Gabriele Greco (basso) e Michele Papadia (tastiere/hammond). Queste del date: 17 aprile – Milano, Teatro degli Arcimboldi; 29 aprile – Firenze, Obihall; 5 maggio – Brescia, Palabrescia; 8 maggio – Trento, Auditorium Santa Cecilia; 9 maggio – Mantova, Gran Teatro; 10 maggio – Parma, Teatro Regio; 12 maggio – Verona, Teatro Filarmonico; 17 maggio – Napoli, Teatro Augusteo; 23 maggio – Roma, Auditorium Conciliazione e 26 maggio – Torino, Teatro Colosseo.