Noemi star a RadioItaliaLive

16:21 - Noemi è la protagonista della ventiquattresima ed ultima puntata di RadioItaliaLive del 18 aprile alle 22 in onda su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming video radioitalia.it Durante la serata, Noemi propone vecchi successi rivisitati e le nuove canzoni del suo terzo album "Made in London", che contiene i due brani presentati al Festival di Sanremo 2014, "Bagnati dal sole" e "Un uomo è un albero".

In scaletta: “Acciaio”, “Don't Get Me Wrong”, “Se Tu Fossi Qui”, “Briciole”, “Odio Tutti I Cantanti”, “Tutto L'oro Del Mondo”, “Vuoto A Perdere”, “Sono Solo Parole”, “Bagnati Dal Sole” ed infine “Alba”. Riuniti per l’occasione, i due conduttori Paola Gallo e Daniele Bossari. Replica domenica 27 aprile ore 21 su Radio Italia TV (can. 70 DTT, can 725 SKY, can 35 TivuSat)