Miley Cyrus, seno al vento su Instagram

10:33 - Era da un po' di tempo che Miley Cyrus non deliziava i suoi fan con un selfie erotico, ma ora ha voluto rimediare regalando un topless mozzafiato su Instagram. Con solo un paio di mutandine addosso, Miley ha ribadito la sua natura di 'piccola peste' della musica, lanciando l'hashtag #preshoweralfalfaselfielife e acconciandosi i capelli come il bambino Alfalfa della serie tv in bianco e nero "Piccole canaglie".

C'è da chiedersi se qualcuno abbia colto la citazione o se lo sguardo non sia andato più su del suo seno nudo. L'ex Hanna Montana sembra proprio non riuscire a tenersi i vestiti addosso e ogni occasione è buona per mostrare le sue grazie, sul palco come sui social.