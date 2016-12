Miley Cyrus come Marilyn, in topless

10:49 - Dopo Madonna, Scarlett Johansson, Lindsay Lohan, Michelle Williams e tante altre star di Hollywood, è il turno di Miley Cyrus. Come un angelo biondo la scandalosa postar rende omaggio a Marilyn Monroe su "Vogue Germania". La pop star lancia l'ultima provocazione e si fa immortalare in topless. Insomma, nulla di nuovo.

Ad anticipare gli scatti è proprio Miley, che su Twitter posta le foto delle tre cover realizzate per il magazine patinato e anche una che la ritrae in topless. La cantante ormai non si ferma più: del suo corpo ha fatto conoscere ogni particolare, senza pudore. Stavolta si è affidata all'obiettivo di Mario Testino. Il risultato è molto sensuale, ma sempre scandaloso. La Cyrus ha centrato di nuovo il bersaglio.