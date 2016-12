Miley Cyrus, la bad-girl della musica a nudo: "Non amo i bambini"

08:00 - Lunghi capelli biondi, un velo di trucco e poco altro addosso per Miley Cyrus, che sulla copertina di "W Magazine" si avvinghia teneramente al cuscino. Dopo aver monopolizzato il 2013 con i suoi eccessi, la bad-girl è pronta a cambiare di nuovo pelle. D'altronde si era liberata presto anche del personaggio di Hanna Montana, idolo dei ragazzini: "Non amo i bambini. Penso che ce ne siano troppi, ne ho sempre un sacco intorno".

Nell'intervista rilasciata a Ronan Farrow, figlio dell'attrice Mia, la Cyrus ha spiegato il perché di tutti i suoi look eccessivi e dei suoi atteggiamenti borderline: "Sto cercando di dire alle ragazze che non devono truccarsi, avere lunghi capelli biondi e tette grandi. Devono cercare il loro stile personale".



Dopo essere diventata famosa grazie al personaggio della dolce Hanna Montana, la stellina Disney ha distrutto il personaggio di fidanzatina d'America per creare quello di bad-girl sexy e spregiudicata: "Non me ne frega un c*** delle critiche. Non sono un marchio Disney, dove hanno una ragazza asiatica, una di colore e una bianca per essere politicamente corretti, dove tutti indossano T-shirt dai colori accesi".