Miley Cyrus ora fa la "casta": "I ragazzi guardano troppa pornografia!"

14:15 - Esagerata, provocatoria, sboccata. Miley Cyrus sulla provocazione ha ormai costruito un personaggio, ma quando si tratta di vita di tutti i giorni è tutta un'altra cosa. Almeno su certi argomenti. Il porno per esempio. "I ragazzi ne guardano troppo - ha detto nell'intervista a "W Magazine" -. Ed è un male perché poi si aspettano cose irrealistica. Quelle ragazze non sono vere, ragazze così nella vita di tutti i giorni non esistono".

Il fatto che Miley si riferisca ai ragazzi non significa certo che pensi che le ragazze siano perfette o siano esenti da errori nel rapportarsi con l'altro sesso. "Non c'è bisogno di mettere il trucco - dice -, non devi avere lunghi capelli biondi o delle tette enormi. Non è quello l'importante". Insomma, la Cyrus sottolinea come le ragazze abbiano un'idea distorta di cosa possa far colpo su un ragazzo.



Ma per lei anche i film romantici "ingannano" o danno comunque un'idea falsata dei rapporti esattamente come il porno. Non è quindi un problema di sesso ma di aderenza alla realtà per lei. In quanto a lei è single da quando è finita, l'anno scorso, la sua relazione con Liam Hemsworth ed è diventata sempre più diffidente nei confronti della gente, cosa che le ha creato difficoltà tanto nelle relazioni amorose che in quelle di amicizia. Riuscirà a ritrovare qualcuno che le ispiri fiducia?