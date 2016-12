9 maggio 2014 Michela Quattrociocche mostra il pancino L'attrice aspetta il secondo figlio dal calciatore Alberto Aquilani e a "Montecatini sotto le stelle" si è fatta immortalare in tutta la sua bellezza Tweet google 0 Invia ad un amico

16:38 - Abito aderente in pizzo e pancino in bella vista. Michela Quattrociocche aspetta il secondo figlio dal calciatore Alberto Aquilani e non lo nasconde più. Alla serata evento "Montecatini sotto le stelle" la bella attrice, già mamma della piccola Aurora nata nel 2011, l'attrice appare in splendida forma, con le curve un po' ammorbidite dalla seconda gravidanza.

Sul palco con il mattatore Paolo Ruffini, la bella e riservata attrice ha scelto un galà benefico per uscire allo scoperto e mostrare le rotondità. Chiamata dall'amica Silvia Slitti, moglie del calciatore Giampaolo Pazzini, ha partecipato infatti a "Montecatini Sotto le Stelle" è infatti un progetto di raccolta fondi a favore della Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus, impegnata nel finanziamento di progetti medici di ricerca per lo studio e la cura dei tumori cerebrali, e nell'accoglienza delle famiglie che affrontano il difficile percorso di cura all'Ospedale Pediatrico Meyer. Tantissimi i vip presenti all'evento: da Elena Santarelli a Melita Toniolo, da Margherita Zanatta a Justine Mattera e Cristina De Pin.