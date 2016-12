Melita Toniolo, musa inquieta di Sagi Rei

09:00 - Bellissima e malinconica, Melita Toniolo è la protagonista del video "Cherish" del musicista israeliano Sagi Rei. Il singolo è tratto dall'album "Diamonds jade & pearls", uscito a gennaio. "Ho deciso di intitolare questo album Diamonds jade & pearls perché questi brani rappresentano per me delle pietre preziose - spiega l'artista - il loro ricordo suscita una forte nostalgia per il periodo in cui le sonorità cambiarono radicalmente".

"All'inizio degli anni '80 batterie elettroniche e sintetizzatori presero il sopravvento, persino il look era cambiato, capelli ingellati e gonfi, giacche con il risvolto delle maniche, i mocassini...Si ascoltava musica nuova, fresca, diversa - continua Rei - Ogni brano che ho reinterpretato rievoca in me tanta gioia, ma anche un po' di malinconia per un periodo che non ritornerà mai più: il periodo della mia adolescenza, la spensieratezza, le prime amicizie consolidate, le prime infatuazioni. Per questo nuovo album ho scelto delle sonorità prettamente acustiche arricchite da alcuni strumenti etnici che provengono dalla mia terra (Israele) e mi sono avvalso di una orchestra di 23 elementi".



A breve partirà il tour del musicista, che sarà in giro per l'Italia con le date di "Sagi Rei acoustic Band". Il 2 aprile al Bluenote di Milano, il 16 aprile alla Stazione Birra concert Hall di Roma, il 10 maggio alla Casa della Musica di Napoli e il 16 maggio al Teatro Golden di Palermo.