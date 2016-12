Mariah Carey, seno in vista sul red carpet

11:24 - Abito azzurro dalla scollatura provocante e forme in bella vista per Mariah Carey. A New York la cantante ha incantato tutti, offrendo ai flash la sua sensualità. Sul red carpet del Fresh Air Fund Gala Honoring Our American Hero la diva del pop non si è risparmiata, tra autografi e scatti hot non è certo passata inosservata.

Mariah Carey ha raggiunto il red carpet in metropolitana viaggiando insieme ai suoi increduli fan. Sensualissima, con uno spacco vertiginoso che mostra le gambe nude, la cantante non ha mai nascosto la sua passione per le mise esagerate. Basta pensare al corpetto sexy che aveva indossato in occasione dei BET Awards 2014 oppure all'abito trasparente ricoperto di strass che ha sfoggiato a Montecarlo per i World Music Awards. L'importante, si sa, è che se ne parli...