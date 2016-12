Marco Mengoni: "Il miglior momento del sesso? Il corteggiamento"

14:38 - Marco Mengoni è impegnato nella promozione in Spagna del disco "#Prontoacorrere". In una intervista al sito Divinity ha confessato che il miglior momento dell'approccio sensuale è "un po' all'inizio, il corteggiamento, il come arrivi là. E' sempre il momento prima, non mi piace mai del tutto il fulcro ma la preparazione è più interessante".



Il momento più creativo è "l'attimo prima di andare a dormire, è il momento credo più creativo dove non hai mai il telefono a portata di mano né una penna per scrivere quello che hai in mente perché avresti scritto già otto dischi".



Tra le curiosità che il cantante rivela, c'è che ama di sé "il profilo greco, un po' il mento e il naso grosso" e infine che tra le canzoni che ama di più c'è "Life on Mars" di David Bowie.