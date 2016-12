Marco Mengoni pronto a correre in Spagna!

10:02 - Marco Mengoni è pronto per conquistare il mercato spagnolo con l'album "#Prontoacorrere", in una versione arricchita di tre tracce in spagnolo: "Incomparable" ("L'Essenziale"), lanciato come primo singolo, "No me detendré" ("Pronto a correre") e "Nunca se irá" ("Non passerai"). Marco ha anche ricevuto la "benedizione" da un'artista che proprio dal mercato spagnolo è partita alla conquista del mercato internazionale: Laura Pausini.

Solo per il mercato italiano sarà disponibile il pre-order su iTunes dell’Ep anch'esso disponibile dal 10 giugno, che contiene i tre brani spagnoli con l’aggiunta della traccia esclusiva "Nunca se irá (Non passerai)" in versione acustica, un regalo per i tanti fan che in Italia hanno già acquistato "#Prontoacorrere" decretandolo multiplatino