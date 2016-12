Lana Del Rey con "Ultraviolence" racconta un mondo di prostitute e feticiste

09:34 - Oltre 7 milioni di album e 12 milioni di singoli venduti nel mondo. Questi i numeri del fenomeno Lana Del Rey che dopo due anni di silenzio torna con "Ultraviolence", in uscita il 17 giugno. Tgcom24 ha ascoltato i nuovi brani che rappresentano un balzo di qualità rispetto al precedente "Born To Die" ma Lana rimane fedele a se stessa. Interessanti i testi che rappresentano un mondo grottesco tra prostitute, feticiste e drogati.

Per il suo ritorno Lana Del Rey ha fatto le cose in grande. "Ultraviolence" sarà disponibile in edizione standard, deluxe sia in digitale, oltre a una versione in vinile e un box da collezione. Sono 11 i brani nella versione standard a cui si aggiungono 3 canzoni nella versione deluxe.



Non lasciatevi ingannare dalla voce eterea e ancora più potente della Del Rey, che a tal proposito sembra scongiurare qualsiasi accusa o dubbio sul fatto che sappia cantare come già avvenuto in passato, perché andando a fondo ai testi si scoprono delle curiosità degne di un affascinante mondo dark. C'è la prostituta che ama follemente i suoi vizi in "Sad Girl", in "Ultraviolence" che dà il titolo al disco c'è invece una donna che ama essere schiaffeggiata mentre ci sono anche quelle donne sfortunate che sono innamorate follemente di tossicodipendenti senza via d'uscita, ma loro sono anche disposte ad attenderli.



Insomma di certo Lana Del Rey ha aperto i cancelli di un mondo tutto da scoprire e i risvolti pruriginosi di certo non mancano. Un balzo di qualità notevole dal punto di vista musicale - grazie anche alla collaborazione in veste di co-produttore di Dan Auerbach della band cult Black Keys - invece si nota in brani come "Brooklyn baby", fortemente anni 60, la ballatona "Old money" o la prima canzone dell'album "Cruel world" che inizia adagio con un crescendo rock e svolta con sound anni 70 . Questo brano dura oltre sei minuti . Capitolo a pare per il primo singolo scelto "West Coast" che nonostante non sia proprio radiofonico, il video ufficiale ha totalizzato oltre 3 milioni di visite a cui si aggiungono i 12 milioni del lyric video. Insomma a quanto pare c'è grande fermento attorno al ritorno di una delle artiste più controverse ma al tempo stesso ipnotiche della musica pop.



Questa la tracklist completa: 1. "Cruel world 2."Ultraviolence 3. Shades of cool 4. Brooklyn baby 5. West coast 6. Sad girl 7. Pretty when you cry 8. Money power glory 9. Fucked my way up to the top 10. Old money 11. The other woman BONUS TRACKS: 12. Black beauty 13. Guns and roses 14. Florida kilos