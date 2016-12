Kylie Minogue: "Anche dopo il cancro si può essere sexy"

12:56 - Kylie Minogue appare più bella che mai sulla copertina del mensile GQ Italia: "Sono una di 46 anni che vuol essere sexy come una donna di 46 anni", dice. La cantante ricorda anche i momenti difficili della sua lotta contro il cancro di dieci anni fa: "Se ho dato coraggio a qualcuno, facendo vedere che si può essere femminili e sexy anche dopo, forse è una cosa che posso mettere accanto a un disco di platino".

"La chemioterapia e la radioterapia mi hanno profondamente provata. - continua la popstar - E posso dire questo: ero convinta, prima, di essere una persona capace di provare compassione per il dolore degli altri. Ma ora so che non puoi essere davvero quel tipo di persona finché non ti capita una cosa del genere, che ovviamente non auguro a nessuno. Sinceramente, vorrei tanto che non mi fosse successo".



Infine il discorso vira sul fatto di essere sexy anche a 46 anni: "Amo la sensualità, e penso che mostrarsi n modo più sottile ti dia più potere. Le fantasie possono essere molto potenti. Ma naturalmente ogni donna può fare quello che ritiene, io di sicuro non mi metto a giudicare. In effetti in questi anni siamo passati di livello, mettiamola così". Ogni riferimento a Rihanna o Miley Cyrus è puramente casuale...