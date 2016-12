Keira Knightley: "Le mie facce da sesso sono imbarazzanti"

10:08 - Un'attrice del calibro di Keira Knightley deve sapersi adattare a tutte le esigenze che impone il copione. Keira ha però avuto qualche difficoltà durante i provini di "A Dangerous Method". "Mi sono ritrovata su Skype con il regista David Cronenberg perché voleva vedere le mie facce da sesso - ha raccontato al talk show inglese "Graham Norton Show" - E' stato imbarazzante, Skype si è bloccato proprio mentre ne facevo una".

In "A Dangerous Method", uscito nel 2011, interpretava una donna schizofrenica contesa tra lo psichiatra Carl Gustav Jung e il suo mentore Sigmund Freud. A dirigerla sul set un mostro sacro di Hollywood: David Cronenberg.



"E' stato terribile in ogni senso, perché non lo avevo mai incontrato prima. Ci siamo presentati e un momento dopo dovevo fargli vedere le mie facce da sesso, che sono davvero strambe - ha continuato l'attrice - Avevo di fronte questo grande regista e Skype si è bloccato proprio mentre facevo una faccia assurda. E' stato grandioso".