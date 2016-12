Ilona Staller: "I primi nudi a 13 anni"

11:01 - "I primi nudi li ho fatti a 13 anni, ero molto attraente e molto minorenne". Ilona Staller, l'indimenticabile icona dell'hard Cicciolina, a 62 anni confessa di aver vissuto. Al settimanale "Chi" però racconta che in amore è sempre stata "una frana". E poi spara a zero sull'ex marito, l'artista Jeff Koons...

"Negli Anni 80 ero strapagata - racconta - prendevo 250 milioni di lire a produzione, erano quattro giorni di set".



Ilona parla anche dell'ex marito Koons, uno degli artisti più quotati al mondo: "Mi ha sposato perché io allora era di gran lunga la pornostar più famosa e lui era desideroso di avere fama. Mi ha trattato peggio di un oggetto. Ci siamo conosciuti per lavoro, mi ricordo che Riccardo Schicchi non voleva. Era pure tirchio. Quando eravamo sposati mi aveva dato una carta di credito e mi aveva detto non metto più di tanto perché sei una spendacciona...". Prende ancora la pensione per il passato da parlamentare? "Sì, duemila euro al mese... uffa sono sempre il capro espiatorio".