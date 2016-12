27 gennaio 2014 Grammy Awards, Beyoncé conquista il red carpet con il vedo-non vedo La popstar si è presentata con un abito di pizzo bianco che ha messo in risalto la sua statuaria bellezza Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:18 - Ai Grammy Awards sfilata di stelle della musica e, come sempre, c'è chi ha puntato tutto sul look per non passare inosservato. Come Beyoncé, splendido in un abito di pizzo vedo-non vedo, che ha messo in risalto la sua statuaria bellezza. In scena invece si è presentata con un vestitino nero, anche questo decisamente ridotto nelle dimensioni...