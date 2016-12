15 luglio 2014 Gianluca Grignani posa con la famiglia sui social Commenta così prima del processo di settembre: "Questa è la mia risposta per ora. Il resto arriverà a breve" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:51 - Dopo la convalida dell'arresto, l'obbligo di firma per tre mesi, il processo per violenza e resistenza a pubblico ufficiale che arriverà il 16 settembre e i carabinieri che si costituiranno parte civile, Gianluca Grignani affida ancora una volta al suo Facebook ufficiale il suo commento. Sulla foto che lo ritrae con la sua famiglia scrive: "Questa è la mia risposta per ora. Il resto arriverà a breve".