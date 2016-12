Gabry Ponte tra dance e amore

13:17 - Gabry Ponte pubblica il 20 giugno il singolo "Buonanotte Giorno" prodotto dalla sua etichetta indipendente DanceAndLove e Baraonda. "Una canzone dedicata a chi ha voglia di ballare e di innamorarsi", spiega Gabry che è uno dei Dj e produttori italiani più seguiti con 800mila follower sui canali social e oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Gabry Ponte ha all’attivo 20 anni di carriera come dj 15 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e grandi traguardi, dagli 8 milioni di copie del singolo Blue (Da ba dee) con gli Eiffel 65 ai 4 milioni dell’album “Europop”, una nomination ai Grammy Awards e il premio “Best Italian Artist In The World” agli European Music Awards del 2005, sempre con gli Eiffel 65, con i quali partecipa anche al Festival di Sanremo 2003.



Negli anni Gabry Ponte unisce l’attività di musicista, che lo porta anche a fare remix di artisti come Jovanotti, Modà, Fabri Fibra e Marracash, a quella di produttore con la sua etichetta DanceAndLove per la quale produce il trio siciliano Tacabro e il loro singolo Tacatà che diventa multiplatino e uno dei singoli più venduti del 2012. Nello stesso anno collabora anche con la star internazionale Pitbull e viene inserito nella classifica Topdj100 della celebre rivista inglese DJMag. Negli anni successivi Gabry Ponte è anche giudice del talent show di Canale 5 “Amici" e ospite del programma Music Summer Festival. Nel 2014 esce "Gabry Ponte Selection 2k14" che vede la collaborazione con i Two Fingerz per "La Fine del Mondo".