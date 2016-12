Francesco Nuti festeggiato da Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello

08:35 - Francesco Nuti, malato da tempo, compirà 59 anni il 17 maggio. Per l'occasione gli amici di sempre Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti, Giorgio Panariello e Marco Masini saranno insieme sul palco per lo spettacolo "Buon compleanno Francesco Nuti" l'11 maggio all'Obihall di Firenze.

"E' stata una vera sorpresa - ha detto Giustino Minocchi, amministratore di sostegno di Nuti - perché ultimamente si erano dimenticati di lui. L'idea dello spettacolo lo ha colpito. Era molto felice di essere nuovamente tornato nella sua dimensione di protagonista di un evento pubblico".



"Lo spettacolo - ha svelato Carlo Conti durante la presentazione alla stampa - è stato ideato e pensato a casa mia durante una cena con Pieraccioni e Panariello parlando del compleanno di Nuti. E' il nostro regalo a un amico e una persona speciale. Anche il ricavato andrà a Nuti".



"Questo spettacolo è il nostro regalo di compleanno - ha detto Pieraccioni - non da colleghi ma da fan. Venti anni fa, quando ho visto al cinema Manzoni Madonna che silenzio, pensai che anche io avrei voluto fare quel mestiere. Ci lega l'entusiasmo scellerato che Nuti metteva nei suoi film. Lo spettacolo vedrà molti sketch che hanno caratterizzato i nostri inizi a teatro".



"Ho sempre invidiato - ha concluso Panariello - l'amicizia di Pieraccioni e Veronesi con Nuti. Quando l'ho conosciuto personalmente ho percepito la bravura, il talento come attore, regista e musicista. Nello spettacolo ci saranno molti dei miei personaggi come Mario il Bagnino".