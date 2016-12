Emma Marrone: "Mi sposo con la musica"

08:35 - Emma lo dice chiaramente: "Ho sempre voglia di cambiare e sperimentare". E' partita dall'Arena di Verona la prima delle sei tappe di "Emma Limited Edition" in cui la cantante non solo ha sfidato la pioggia ma ha spiazzato con un live solido mix di orchestra e band con gli arrangiamenti cambiati. La cantate appare vestita da sposa su un palco con una enorme fede che lega il simbolo di uomo e donna: "Sono sposata con la musica", dice a Tgcom24.

Lo spettacolo inizia con qualche minuto di ritardo, nel pomeriggio un violento temporale ha bloccato la produzione e gli strumenti. Poi verso sera la situazione si è come magicamente sbloccata, come conferma l'ad dell'agenzia live Friends and Partners Ferdinando Salzano, ed Emma ha fatto le prove con il pubblico che entrava in Arena. La pioggia ha bagnato la prima parte del concerto che è partito subito con "Amami" e la cantante aveva un capo di Francesco Scognamiglio bianco e di pizzo, quasi ad evocare un matrimonio speciale. "Ho avuto momenti difficili in questo mestiere - ci ha confessato dopo lo show Emma - e diverse volte ho pensato di mollare, stanca anche di un certo circo mediatico e di certi giornali. In fondo volevo solo fare musica. ma è proprio alla musica io sono profondamente legata, l'ho capito e ho deciso di sposarmi con lei. Lavoro tanto e sodo e non mi accontento mai, voglio sperimentare e questo tour di sei date ne è la conferma".



Ed è vero perché brani come "Schiena", "Resta ancora un po'" (brano che aveva scritto per Antonino Spadaccino, suo grande amico presente in platea) ma anche "Dimentico tutto" e "Cercavo amore" rivivono in un altra veste. Ha fatto davvero un gran lavoro il direttore musicale Davide Di Gregorio assieme a Roberto Angelini (chitarra), Heggy Vezzano (chitarra), Marco Mariniello (basso), Leif Searcy (batteria), Max Greco (tastiere) e Arianna Mereu (cori).



Al centro del concerto un duetto speciale con la superstar latina David Bisbal che con Emma ha iniziato una collaborazione incidendo la sua sensuale "Hombre de tu vida" per la versione italiana del suo disco "Tù y Yo" già numero uno in Spagna e in Sudamerica, in uscita a settembre. Mentre "Amame", sempre cantata in duetto, sarà nel disco spagnolo di Emma che non è ancora uscito a causa di alcuni intoppi burocratici: "Alcuni autori del disco Schiena non hanno dato l'ok per l'adattamento in spagnolo ma credo che ora la situazione si sia sbloccata, magari faremo a meno dei loro pezzi e inseriremo altri miei successi storici". il feeling tra i due è bello e sincero ma assolutamente artistico tanto che scherzando Emma sul palco dice: "Non vorrei che qualcuno pensasse che avessimo fatto delle robe, non si sa mai...".



Più volte Emma si è commossa per il suo pubblico rimasto imperterrito seduto sotto la pioggia e proprio a loro ha regalato ogni nota del bis "Calore" e "La mia città". Insomma ancora una volta Emma si è messa in discussione e stavolta ha mostrato di essere come un camaleonte e sfoderando la sua femminilità e sensibilità è riuscita a mostrare un altro aspetto di se stessa che si riversa anche nella sua musica. E' il tour più bello senza dubbio della carriera della cantante e questo farà da apripista anche a nuove sonorità del prossimo disco di inediti. Intanto non si ferma un attimo e c'è già da pensare al 14 novembre al Palalottomatica di Roma, il 24 al Palaolimpico di Torino e infine il 25 al MediolanumForum di Assago (Milano). "So che il mio manager live mi prenderà per pazza - ha annunciato - ma ho già in mente a come sarà questo tour invernale, avrà solo il 50% di Emma Limited Edition, il resto sarà tutto nuovo". Il matrimonio di Emma con la musica, per chi non lo avesse ancora capito, è tutt'altro che abitudinario e noioso.



I prossimi appuntamenti sono l'11 luglio al Lucca Summer Festival con Rufus Wainwright il 19 all'Hydrogen Festival di Piazzola sul Brenta (Padova) con ospite Alessandra Amoroso, ancora top secret chi ci sarà il 22 a Parco Gondar di Gallipoli (Lecce), Fiorella Mannoia sarà al Teatro Greco di Taormina il 26 e infine Malika Ayane sarà all'Arena Flegrea di Napoli. Di "Emma Limited Edition" uscirà quasi sicuramente un dvd-cd live e alcune delle riprese saranno contenuto nello speciale "Canzone" che andrà in onda su Rai Uno.