10:11 - Il matrimonio tra la 27enne Crystal e l'arzillo patron di "Playboy", l'86enne Hugh Hefner, procede a gonfie vele. Complice soprattutto la sensualità della giovane mogliettina che non smette di stupirlo. Eccola infatti in pose sexy, reggiseno in pizzo e senza le mutandine, mentre augura una dolce notte su Instagram. Anche se così hot la bionda modella rischia di far perdere il sonno.