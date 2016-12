Cannes 2014, Sharon Stone al gala dell'amfAR senza l'intimo

14:14 - In fondo quel miniabitino nero a mostrare le belle gambe sul red carpet del film di "The Search" al Festival di Cannes non era altro che un piccolo "assaggio" di quello che Sharon Stone avrebbe poi regalato ai paparazzi due giorni dopo. Per il gala dell'amfAR, la raccolta fondi per la ricerca contro l'Aids, l'attrice si è presentata con un lungo abito rosso e senza reggiseno né slip. La sensualità è servita.