Arrestato Sam Worthington, star del kolossal di fantascienza "Avatar"

12:24 - Sam Worthington, star del kolossal "Avatar", è stato arrestato a New York nella notte tra il 23 e 24 febbraio per aver picchiato un paparazzo. A quanto riporta il quotidiano australiano Daily Telegraph l'attore era fuori da un bar del West Village quando il fotografo ha preso a calci sulle gambe la fidanzata Lara Bingle. A quel punto Worthington ha reagito, scatenando la rissa e colpendo il reporter con un pugno in faccia.

"Sam Worthington è stato accusato di aggressione. Dovrà comparire davanti alla corte il prossimo 26 febbraio - ha rivelato un agente della Polizia di New York al Daily Telegraph - L'incidente è accaduto in strada. Il fotografo era davanti alla sua ragazza, non voleva lasciarla passare e le bloccava la strada. A quel punto le ha tirato i calci sulla gamba". Worthington e il paparazzo sono stati entrambi fermati. L'attore è stato poi rilasciato mentre il fotografo è stato condotto in prigione.



Non è la prima volta che l'attore australiano finisce nei guai. Nel novembre 2012, infatti, era stato coinvolto in una rissa fuori da un ristorante di Atlanta. In quell'occasione aveva minacciato il buttafuori del locale, spacciandosi addirittura per agente della DEA. La situazione era poi degenerata e l'addetto alla sicurezza era stato costretto a spruzzargli addosso dello spray al peperoncino.