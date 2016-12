Andrew Garfield: "Spider-Man è incompreso come Gesù"

10:59 - Andrew Garfield, l'attore inglese che ha la parte di Spider-Man nel nuovo adattamento hollywoodiano della serie che approda nelle sale il 23 aprile, ha dichiarato alla rivista americana Time Out: "L'uomo ragno è ebreo e incompreso come Gesù. Ne ha tutte le caratteristiche. Pensa sempre di non aver fatto abbastanza. Dubita di se stesso. E' incerto sul futuro perché è un nevrotico".

C'è grande attesa per "The Amazing Spider-Man. Il potere di Electro" diretto da Marc Webb. Spider-Man ancora una volta è diviso tra il dovere di proteggere l'umanità, la voglia di scoprire qualcosa di più del padre tragicamente scomparso e il grande amore per Gwen (Emma Stone).