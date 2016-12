Francesca Michielin: "Divisa tra l'amore per Spider-Man e la Formula 1"

09:01 - E poi succede che un giorno la casa dicografica ti chiama per far parte della colonna sonora di uno dei film più attesi della stagione, "The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro" nelle sale dal 23 aprile. E' successo a Francesca Michielin che racconta a Tgcom24 com'è nata la sua "Amazing" che figura nella tracklist assieme a mostri sacri come Alicia Keys. E la vincitrice di "X Factor 5" confessa anche il suo amore per la Formula 1.

Com'è nata la collaborazione per la colonna sonora del film?

Per caso una domenica sera ho ricevuto un messaggio dalla mia casa discografica 'c'è una bella notizia per te, il tuo brano entrerà nella colona sonora di Spider-Man e nella versione italiana sarà nei titoli di coda'. Ero al settimo cielo per la grande possibilità che mi è stata data.



Cosa è successo dopo?

Ho subito pensato ad un pezzo ritmato e coinvolgente, così mi sono fiondata al pianoforte presa da ispirazione e ho composto la musica che è uscita tribale. Per il testo in inglese mi sono ispirata anche al messaggio del film.



Quale?

Un uomo che lotta con quello che vorrebbe essere in privato, libero, ma che deve scontrarsi con i suoi doveri all'esterno contro il male. La nostra vita quotidiana in sostanza.



Chi è il tuo supereroe preferito?

Mi piace Iron Man anche se ha questa immagine invincibile e anche nell'atteggiamento. Però Spider-Man con le sue fragilità mi conquista sempre.



Cosa ti piace di lui?

E' un ragazzo impacciato con le ragazze ma protegge New York con i suoi super poteri. Ha una umanità spiccata.



Quando uscirà il tuo nuovo album?

Per ora sono concentrata sulla maturità poi mi chiuderò in studio. Sono in vena creativa e ho composto un sacco di cose.



Ci sarà anche un duetto con Chiara, visto che vi siete incontrare artisticamente spesso?

Ne riparleremo quando il disco inizierà a prendere corpo.



Dal tuo profilo twitter scopro che sei appassionata di Formula Uno, da dove nasce questa passione?

E' colpa di mio padre. Sia a me che a mio fratello più grande, ha sempre cercato di farci entrare nel mondo del Gran Premio. Ci comprava figurine, i giochi e le riviste da farci leggere. Insomma era impossibile non amare la Formula Uno. Mi piace il mondo dei motori perché sono l'espressione dell'eccellenza umana nell'ambito della meccanica.



La Ferrari come dovrebbe risolvere il suo momento di crisi?

Quest'anno sono cambiate le regole della Formula Uno e questo è evidente che ha comportato non pochi problemi per tutti. La Ferrari in particolar modo, secondo me, dovrebbe ripartire da zero e con le eccellenze che ci lavorano saprà riscattarsi alla grande.