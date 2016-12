Album "muto" per realizzare il tour: guadagnano 20.000 dollari su Spotify

13:53 - Niente soldi per il tour di concerti. Per non deludere i fan, la band musicale Vulpfeck, nata nel 2011 nel Michigan, per l’esattezza ad Ann Arbor, si è ingegnata sfruttando l’arma più potente offerta dal ventunesimo secolo: la tecnologia. E l’idea ha funzionato, ha fatto guadagnare loro circa 20.000 dollari.

Il gruppo musicale ha realizzato nel mese di marzo l’album “Sleepify”, una raccolta di dieci canzoni di “silenzio” che variano dai trenta ai trentadue secondi (con titoli “Z”, “Zz”, “Zzz” fino ad arrivare a dieci lettere). Poi ha pubblicato il “disco” su Spotify, chiedendo ai propri fan di ascoltarlo a ripetizione mentre dormono per generare incassi, promettendo in cambio l’ingresso gratis alle esibizioni.



Cinque minuti di nulla, dunque, con lo scopo di guadagnare abbastanza dai diritti d’autore per poter realizzare i concerti in giro per il mondo. E i risultati dell’originale sistema di crowdfunding sono stati eccellenti, considerando la cifra racimolata.



Dopo circa un mese di vita dell’album però, Spotify, che guadagna solo 0.007 $ per ogni traccia (che però, attenzione, moltiplicato per cento canzoni sono già settanta centesimi), ha deciso di rimuoverlo dal sito, dal momento che violava i loro termini e condizioni.



Secondo la rivista Billboard, i Vulpfeck devono ancora completare il programma per il loro tour, ma sembra che le tappe saranno Los Angeles, San Francisco, Chicago, New York e Ann Arbor, città natale della band.