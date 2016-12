Al Bano stoppa le fantasie dei fan: "Romina? Solo un sodalizio artistico"

12:03 - Al Bano e Romina di nuovo insieme? Certo, ma soltanto come coppia artistica e su un palco. I recenti concerti avevano fatto sperare i fan in un riaccendersi del sentimento tra i due e qualche giornale aveva anche alimentato le voci del ritorno di fiamma. Niente da fare, Al Ban ha ribadito che con l'ex moglie c'è solo un rapporto di lavoro. Ma allo stesso tempo è felice di aver ritrovato una serenità di (ex) famiglia che sembrava aver perduto.