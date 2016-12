Al Bano e Romina, spunta lo scatto inedito

12:18 - Abbracciati e innamorati come due ragazzini. Al Bano e Romina appaiono felici come non mai in uno scatto inedito d'altri tempi, pubblicato su Facebook dalla figlia Cristel. "Cerco sempre di non postare sui miei genitori perché se ne parla già troppo e non voglio farne parte anch'io del rumore - ha commentato la terzogenita della coppia sul social network - Ma quando trovi una foto inedita come questa è impossibile rimanere fermi".

Per molti anni Al Bano e Romina hanno rappresentato il prototipo di famiglia perfetta, facendo sognare milioni di italiani. Anche adesso che l'amore è finito, a legarli rimane l'affetto per i figli e la passione per la musica. Di recente la coppia si è infatti riformata per un concerto-evento a Mosca.