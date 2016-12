Adam Levine sposa il suo angelo

11:45 - Che fosse una cosa seria si era capito da tempo, ma adesso Adam Levine e Behati Prinsloo hanno deciso di ufficializzare la loro unione con le nozze. Il frontman dei Maroon 5 e il sexy angelo di Victoria's Secret si sono infatti giurati amore eterno alla Flora Farms di Cabo San Lucas, in Messico, davanti a 300 invitati. E presto partiranno per la luna di miele in Sudafrica.

A riportare la notizia del matrimonio è "E! News", ma finora non è spuntata nessuna foto delle nozze. Si sa solo che la cerimonia è stata celebrata sotto una tenda bianca in una fattoria. Poco prima del "sì", l'ex scapolo d'oro, che in passato aveva giurato di non aver nessuna intenzione di sposarsi, ha postato su Facebook un messaggio: "Facciamolo". L'uomo che secondo People è il più sexy del mondo, non è più single. Le fan devono farsene una ragione.