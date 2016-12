"Dirty Dancing", i segreti del nuovo spettacolo dal vivo che debutterà a Milano

08:33 - Agli inizi di giugno si sono svolte per 7 giorni le audizioni di "Dirty Dancing", ispirato al film dell'87, che debutterà al Teatro Nazionale di Milano il 9 ottobre. Tgcom24 svela i segreti di quello che è successo in quei giorni di caldo infernale che non hanno fermato i cento aspiranti Baby (ruolo che fu di Jennifer Grey) e Johnny (Patrick Swayze). Il direttore artistico Federico Bellone specifica: "Non è un musical ma uno spettacolo live".

"La scelta su Dirty Dancing - spiega Federico Bellone - è caduta dopo aver escluso le opere che sono già state messe in scena e altre invece di cui non abbiamo i diritti anche per motivi economici come 'Les Miserables' o 'Mary Poppins'. Diverse ricerche di mercato hanno però evidenziato quanto la storia di 'Dirty Dancing' sia amata. Sia per le canzoni sia per i personaggi come l'animatore o la ragazzina che poi si innamora di lui. In qualche modo scatta un processo di identificazione".



"La particolarità dello spettacolo è che le tre discipline del canto, ballo e recitazione sono separate. - continua - Non sono interscambiabili quindi ognuno avrà il suo ruolo ben definito. Puntiamo a eccellenti attori, cantanti e ballerini ma anche all'attinenza fisica dei protagonisti. Il bilancio della settimana di provini è stato più che positivo e anche il team creativo inglese è rimasto stupito dall'alta qualità e professionalità di chi è venuto alle audizioni". Alle audizioni sono intervenuti anche alcuni nomi dello spettacolo come Martina Pinto, Alex Belli, Mirko Ranù che fa parte del mini-mondo del programma "Avanti un altro" ma che è stato anche tra i protagonisti del musical di successo "Priscilla, regina del deserto". Infine per ora Bellone non si sbilancia su altri dettagli della scenografia ma di sicuro "lo spettacolo avrà le canzoni originali in inglese perché sono ormai parte della memoria collettiva del film".



"Dirty Dancing" sarà lo spettacolo di apertura della stagione del Teatro Nazionale di Milano e avrà l'allestimento della versione originale inglese da oltre due milioni di euro con orchestra dal vivo, musiche originali del film e fedele trasposizione del film con Patrick Swayze e Jennifer Grey.