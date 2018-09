"Un amore così grande", i ragazzi de Il Volo arrivano al cinema

Esce in sala il 20 settembre " Un amore così grande ", il film musicale diretto da Cristian De Mattheis che vede nel cast anche Il Volo . Tgcom24 offre in anteprima una scena della pellicola interpretata da Giuseppe Maggio e Francesca Loy. Il protagonista Vladimir (Maggio) parte dalla Russia alla volta dell'Italia, per cercare il padre. A Verona incontra Veronica (Loy), con cui vive una tormentata storia d'amore, e i ragazzi de Il Volo.

Il protagonista Vladimir parte dalla Russia, San Pietroburgo, dopo aver perso la mamma (Daniela Giordano) alla volta dell'Italia, per cercare il padre (Franco Castellano) che non hai mai conosciuto. A Verona incontra Veronica, la figlia benestante di un'industriale (Jgor Barbazza), che di professione fa la guida turistica. Tra i due nasce un grande amore, ostacolato dalla nonna della ragazza (Fioretta Mari) che tenta di dividere i ragazzi con ogni mezzo.



A Verona conosce anche i ragazzi de “Il Volo" e il loro manager (Riccardo Polizzy Carbonelli). Sarà proprio lui a convincere Ignazio, Piero e Gianluca che Vladimir è un vero talento della Lirica e che possiede una voce unica. Purtroppo però gli imprevisti non sono ancora finiti e, come nelle grandi opere, prima del lieto fine bisogna aspettare e soffrire.