"Star Wars - Il risveglio della forza", ecco il trailer definitivo

Alla fine è arrivato anche il trailer definitivo. Per i fan di " Guerre Stellari " ora l'attesa per l'uscita de " Il risveglio della forza ", nuovo capitolo della saga diretto da J.J. Abrams , è alle stelle. Personaggi storici, volti inediti, scenari conosciuti e un nuovo nemico. Tutti tasselli che nel trailer si combinano per dare l'idea di un evento che farà la felicità degli amanti della trilogia storica.

Il compito arduo del regista che ha inventato "Lost" e dato nuova vita a "Star Trek" è quello di far dimenticare la seconda trilogia, i tre prequel diretti da George Lucas negli anni 90. Film schiacciati dall'eccessivo uso di tecnologia e da personaggi al limite dell'imbarazzante (l'odiatissimo Jar Jar Binks).



In questo primo lavoro da quando il marchio "Star Wars" è passato sotto l'ala della Disney l'obiettivo è di rimettere le cose a posto, e il trailer sembra confermare un indirizzo chiaro: l'atmosfera è quella dei primi film e la presenza di personaggi come Chewbacca e Han Solo non può che aumentare la sensazione dei fan di sentirsi "a casa".