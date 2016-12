E' Guerre Stellari mania: zone tematiche nei parchi Disney e Rogue One...

Oltre che un volo nello spazio, a quanto trapela, sarà possibile affiancare i ribelli in una lotta senza quartiere contro il Nuovo Ordine. Saranno presenti sia i "vecchi" personaggi della saga, sia i nuovi.



Episodio VII: nuovi dettagli della trama dalla locandina - E a proposito della nuova trilogia, è stata diffusa l'ultima locandina di Episodio VII che uscirà in Italia il 16 dicembre, due giorni prima che negli Stati Uniti. Nel manifesto, disegnato da Drew Struzan già grafico delle locandine di Indiana Jones, trapela un particolare importante: il personaggio interpretato da John Boyega, vestito finora come uno stormtrooper, impugna una spada laser, la stessa di Luke Skywalker. Un indizio sulla trama? Sicuramente un particolare che non è sfuggito ai fan.



Rogue One, ecco il cast - Fan che potranno davvero soddisfare la fame di Guerre Stellari nei prossimi anni. Nel 2016, infatti, è prevista l'uscita di Rogue One, la serie che affiancherà negli anni pari la trilogia ufficiale raccontando storie dell'universo di Star Wars. Finalmente è stato diffuso il cast completo. Oltre a Felicity Jones, quindi, ci saranno Mads Mikkelsen (Hannibal, Casino Royale, Diego Luna (Milk, Cogan), Ben Mendelsohn (Bloodline, Mississippi Grind), Donnie Yen (Ip Man, Blade II), Jiang Wen (Let the Bullets Fly, Devils on the Doorstep), Forest Whitaker (The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca, L'ultimo Re di Scozia), Alan Tudyk (Con Man, Firefly), Riz Ahmed (Nightcrawler, Four Lions). La pellicola sarà concentrata, più che sulle battaglie spaziali, sullo scontro a terra e racconterà come i ribelli sono venuti in possesso dei piani della Morte Nera poi trasmessi alla Principessa Leila, un momento topico di tutta la saga, visto che dalla rocambolesca fuga di C1-P8 e C-3PO prende il via tutta la serie di eventi che porteranno Luke a venire a patti con il suo essere Cavaliere Jedi.



Episodio IX ha un regista (e che regista) - Ma non è finita: arriva anche il nome del regista che avrà il difficile compito di completare la terza trilogia ufficiale nel 2019. Dopo J.J. Abrams (Episodio VII) e Rian Johnson (Episodio VIII) toccherà a Colin Trevorrow tirare tutti i fili e chiudere definitivamente il ciclo. Trevorrow è reduce dal successo di Jurassic World, 208 milioni di dollari solo nel weekend di apertura nelle sale cinematografiche americane. "Questo non è un lavoro o un compito da svolgere - ha detto il regista -. E' come sedersi intorno a un fuoco circondato da un gruppo di straordinario di artisti e cantastorie, artigiani e filmmaker. Sono stato investito del compito di raccontare nuove storie a una generazione più giovane che in quelle storie deve trovare un mito proprio, esattamente come è stata la trilogia originale per la nostra generazione. E lo faremo trasferendo nel film tutto quello che George Lucas ci ha insegnato: creatività senza limiti, immaginazione pura e speranza".