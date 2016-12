"Star Wars", il fan malato di cancro vede in anteprima l'ultimo film e poi muore

Aveva pochi mesi di vita e il suo ultimo desiderio era quello di vedere l'ultimo film di Guerre Stellari, "Il risveglio della forza". Quella di Daniel Fleetwood, malato terminale di cancro, è stata una lotta contro il tempo. Grazie alla campagna lanciata sui social è riuscito a gustarsi in anteprima i suoi idoli in una proiezione privata. E pochi giorni dopo è morto, in Texas, a 32 anni.