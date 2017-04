"Lasciati andare", Toni Servillo debutta al cinema con il suo primo ruolo comico

Elia (Toni Servillo) è uno psicanalista ebreo, annoiato dalla professione e da un'esistenza in cui tiene tutti a distanza di sicurezza, compresa la sua ex moglie Giovanna (Carla Signoris). Un giorno, a causa di un lieve malore, è costretto a mettersi a dieta e a iscriversi in palestra. Nella sua vita irrompe così Claudia (Veronica Echegui), una personal trainer eccentrica, senza nessun timore reverenziale per i cervelloni come lui e con un’innata capacità di trascinare nei suoi casini chiunque le capiti a tiro. Uno di questi si chiama Ettore (Luca Marinelli), un rapinatore balbuziente che ha perso la memoria.



A completare il quadro gli strambi pazienti di Servillo (Giacomo Poretti, Carlo De Ruggieri, Giulio Beranek), un istruttore dongiovanni (Pietro Sermonti), un'amica invadente (Valentina Carnelutti) e un malvivente proveniente dall'est (Vincenzo Nemolato).