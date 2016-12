"Indiana Jones", via libera al quinto capitolo

"E' raro avere una tale combinazione perfetta di regista, produttori, attore e ruolo, e non potremmo essere più felici di intraprendere questa avventura con Harrison (Ford) e Steven (Spielberg)", ha aggiunto Horn.



L'attore e il regista premio Oscar avevano già condiviso il set in tutti i precedenti capitoli della saga da "I predatori dell'arca perduta", del 1981 a "Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo" (2008), passando per "Indiana Jones e il tempio maledetto" (1984) e "Indiana Jones e l'ultima crociata" (1989).



Il nuovo film sarà prodotto da Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilms, e dal marito Frank Marshall, entrambi da tempo coinvolti nella saga. "Stiamo tutti cercando di capire quando sarà il momento giusto per far fare a Harrison un passo indietro, ma al momento non sembra interessato a smettere", ha detto la Kennedy in riferimento alla possibilità che il franchise vada avanti finché Ford abbia voglia di continuare a vestire i panni di Henry Walton Jones, Jr.



I tentativi di trovare un erede di Harrison Ford per il ruolo sono finora andati a vuoto. Nonostante i suoi 73 anni, l'attore resta l'unico Indiana Jones nel cuore dei fan.