"Hello" di Adele nella lingua dei segni arriva dritta al cuore

La voce e la musica struggente della star britannica Adele sono il suo marchio di fabbrica e l'ultimo singolo, "Hello", uscito il 23 ottobre come anticipazione dell'album "25", non smentisce la potenza del suo soul bianco. Ma tra tutte le cover che la canzone già annovera, ce n'è una che più di tutte arriva dritta al cuore: è quella realizzata dalla statunitense Molly Bartholomew con la lingua dei segni. Nel video postato su Vimeo, Molly non si limita alla traduzione della canzone per i sordomuti, ma la interpreta in maniera talmente passionale da riuscire a colpire anche chi non conosce il linguaggio dei segni.