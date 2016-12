Adele, il ritorno: "'25' è un disco di riappacificazione con me stessa"

Dopo un silenzio durato quattro anni, Adele torna con "25" terzo e atteso disco dopo "19" e "21". Lo anticipa il singolo "Hello", in vendita dal 23 ottobre. Per Adele questo è il primo lavoro di inediti dai tempi di "Skyfall", canzone che ha vinto l'Oscar per la colonna sonora dell'omonimo film. E' stato la stessa cantante ad annunciare il suo ritorno via Facebook: "Questo per me è un disco di riappacificazione".

Una cantante capace di vendere 25 milioni di copie del suo ultimo album "21" in un'epoca in cui vendere cd è diventato un miraggio. E poi di portare a casa per "Skyfall", oltre all'Oscar, un Golden Globe, un Brit Award e un Grammy. Adele è letteralmente esplosa nel 2011, grazie a singoli come "Rolling In The Deep" e "Someone Like You" diventando un fenomeno quasi unico nel panorama musicale odierno. Poi quattro anni di silenzio, e ora il ritorno.



"Quando avevo 7 anni volevo averne 8. Quando ho avuto 12 anni ne avrei voluti avere 18. Dopo di che ho smesso di voler avere più anni - ha scritto Adele su Facebook -. Mi sembra di aver trascorso tutta la vita con desideri sprecati. Augurandomi di non aver rovinato tante belle cose solo perché ero annoiata o avevo paura. Il mio ultimo disco parlava di una separazione, quindi se dovessi etichettare questo lo definirei di recupero. Recuperare me stessa. Recuperare il tempo perduto".



Il disco "25" è atteso per il prossimo 20 novembre. Il titolo, come negli altri lavori dell'artista britannica, prende spunto dalla sua età al momento della realizzazione. "Compiere 25 anni è stato un punto di svolta - scrive Adele - mi spiace avervi fatto aspettare così tanto". La regina Elisabetta II le ha assegnato l'onorificenza di Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico. Il post dell'annuncio ufficiale del disco ha avuto un boom di "mi piace" e condivisioni da parte dei fan di Adele.