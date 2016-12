Adele, record per la sua "Hello"

Adele da record: il brano "Hello" è la prima canzone ad avere superato quota un milione di download in una settimana negli Stati Uniti. Secondo Nielsen Music, la star ha raggiunto 1,11 milioni di vendite in digitale del singolo, estratto dal suo terzo album, "25", che uscirà il 20 novembre. Il record precedente apparteneva a Flo Rida con "Right Round", che aveva venduto 636mila copie digitali in una settimana nel febbraio del 2009.