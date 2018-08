"Guardiani della Galassia", solidarietà del cast al regista James Gunn licenziato dalla Disney

Il comunicato è molto particolare e unisce un gruppo di attori (Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Sean Gunn, Pom Klementieff, Michael Rooker e Karen Gillan) non solo in difesa di un amico o una persona che stimano, ma è anche un invito alla gente a riflettere sull'uso dei media, sui pregiudizi e sull'odio espresso sui social ("Non esiste processo corretto al tribunale della pubblica opinione", scrivono. "Speriamo che gli Americani di tutti gli schieramenti politici la smettano di criminalizzare la personalità e di armare la mentalità del branco").



Gli attori scrivono di essere rimasti sconvolti dal licenziamento del regista, comunicato improvvisamente il 21 luglio e dicono: "Non possiamo lasciar correre questo istante senza esprimere il nostro amore, supporto e la gratitudine per James". Quanto sottoscrivono non vuole difendere le sue battute di tanti anni "ma piuttosto per condividere la nostra esperienza vissuta insieme sul set di Guardiani Vol. 1 e 2. Il carattere che ha mostrato dopo il suo licenziamento è coerente con l’uomo che è stato per ogni giorno sul set, e le sue scuse provengono dal cuore".



Gli attori sottolineano che Gunn si è scusato per quei tweet, aggiungendo: "Crediamo che il tema della redenzione non sia mai stato tanto importante quanto oggi". Ma il loro messaggio all'indirizzo dell'amico è chiaro: "Tutti noi ci auguriamo di tornare a lavorare con il nostro amico James in futuro. La sua storia non è finita, neanche per sogno".