"Fuocoammare": dopo la nomination agli Oscar, candidato anche ai César

Dopo quella agli Oscar, "Fuocammare" di Gianfranco Rosi ottiene la nomination anche per i César, la massima ricompensa francese per il cinema. Il doc, coprodotto anche dai francesi Les Films D’Ici e Arte France Cinema, è candidato come "Miglior Documentario".

Nella lista diffusa dall'organizzazione del premio edizione 2017, che sarà consegnato in una serata di gala alla Salle Pleyel di Parigi il 24 febbraio, compare anche "Journal Animé" di Donato Sansone tra i cortometraggi animati.



Undici candidature per "Elle" di Paul Verhoeven con protagonista la candidata all’Oscar Isabelle Huppert, e per "Frantz" di François Ozon, nove per "Ma loute" di Bruno Dumont.