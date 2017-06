"Charlie's Angels", le tre affascinanti investigatrici tornano al cinema: in arrivo il reboot

La serie tv è andata in onda dal 1976 al 1981, mentre è sbarcata al cinema per due volte: nel 2000 con "Charlie's Angels" e nel 2003 con il sequel "Charlie's Angels - Più che mai", entrambi diretti da McG e interpretati da Cameron Diaz, Lucy Liu e Drew Barrymore.



Impegnata dietro alla macchina da presa, Elizabeth Banks interpreterà una delle tre protagoniste? L'attrice è apparsa di recente in "Power Rangers", mentre ha all'attivo come regista "Pitch Perfect 2".