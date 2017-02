Da "Spider-Man" a "La Mummia" ecco i reboot da non perdere al cinema nel 2017

Si parte con "Power Rangers", il film di Dean Israelite che arriverà in sala il prossimo 6 aprile. Cercherà di aggiornare la saga televisiva secondo i canoni dei moderni film di supereroi. Nel cast ci sono, tra gli altri, Bryan Cranston ed Elizabeth Banks.



La Universal si prepara a rilanciare la sua linea di mostri, cercando di creare una serie di film che siano in stile universo Marvel. Il primo di questi sarà “La mummia”: previsto al cinema dall'8 giugno. Protagonista sarà Tom Cruise nei panni di un militare in pensione. A differenza della trilogia con Brendan Fraser, le vicende si svolgeranno ai giorni nostri.



Secondo reboot nel giro di quindici anni per Spider-Man, il più famoso supereroe Marvel. In "Spider-Man: Homecoming", che vedremo dal 6 luglio, Tom Holland riprende il ruolo di Peter Parker che ha iniziato a interpretare in "Captain America: Civil War" con Robert Downey Jr.-Iron Man come mentore.



Approderà sul grande schermo in una versione tutta nuova anche uno dei personaggi cult nati dalla penna di Stephen King: il pagliaccio Pennywise, protagonista di "It". Sono previsti ben due film diretti da Andres Muschietti, il primo in arrivo il primo giorno d'autunno. A raccogliere il testimone di Tim Curry, nei panni del clown ci sarà l'attore svedese Bill Skarsgård.