"Power Rangers", al cinema i teenager ribelli e supereroi

"Il mio obiettivo era rendere i personaggi interessanti e la storia coinvolgente, per far sì che il film che intrattenesse e eccitasse", ha spiegato il regista Israelite, fan dei Power Rangers fin da piccolo. "Spero che i fan trovino questa 'storia delle origini' fedele allo spirito della saga e che si avvicini un nuovo pubblico".



Nati nelle serie giapponesi Super Sentai, i personaggi hanno debuttato negli Usa nel 1993 con la prima serie "Power Rangers" grazie al produttore Haim Saban, che per rilanciare il marchio ne ha riacquistato nel 2010 i diritti, passati alla Disney nel 2001 con la vendita della sua società. In quasi 25 anni sono state prodotte 19 serie e due avventure cinematografiche (nel 1995 e nel 1997).



In questo terzo film, si riparte dai canoni base dei personaggi, puntando maggiormente sulle vite nella pacifica Angel Grove da adolescenti ribelli e problematici dei cinque protagonisti.



Sono Jason (Montgomery), che diventa il leder del gruppo come Red Ranger, campione di football del liceo, caduto in disgrazia dopo una bravata; Kimberly/Pink Ranger (Naomi Scott), cheerleader abbandonata dalle amiche; Billy/Blue Ranger, genio tecnologico leggermente autistico e molto sensibile; la solitaria Trini/Yellow Ranger (Becky G), costretta a continui trasferimenti per il lavoro dei genitori; Zack/Black Ranger (Ludi Lin), tanto spaccone con i coetanei quanto premuroso nel rapporto con la nonna. A donargli straordinari poteriè il ritrovamento in una miniera d'oro dei morpher. Tuttavia solo con l'arrivo in una misteriosa astronave sepolta da millenni, e grazie all'incontro con Zordon (Cranston), i ragazzi comprendono il loro destino e di dover presto affrontare una temibile nemica, l'ex Power Ranger Rita Repulsa (Banks), risvegliata dal suo lungo sonno in fondo al mare e pronta a distruggere la città per ritrovare un Potere nascosto.