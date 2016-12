"A Videogame Summer", l'antitormentone estivo viaggia a 8 bit

Si intitola "A Videogame Summer" e si candida a diventare l'antitormentone estivo... a 8 bit. La composizione di The Sangre feat. Bisboch, è un inno per videogiocatori realizzato in puro stile Commodore 64, mettendo insieme suoni e frasi di giochi entrati nella storia. Mette così insieme la passione per i videogame, le musichette tormentone e l'amore per gli anni 80 e i computer d'annata ed è destinato a diventare un cult in Rete.