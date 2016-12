6 ottobre 2015 World Business Forum 2015, da Branson a Baricco: gli "story maker" attesi a Milano Non raccontano storie, ma le creano e portano il cambiamento nel futuro: ecco chi sono i protagonisti dell'edizione 2015 del WBFMI Tweet google 0 Invia ad un amico

14:55 - La 12esima edizione del World Business Forum di Milano avrà come protagonisti gli "story maker", persone che non raccontano storie, ma le creano: dal fondatore, presidente e CEO del gruppo Virgin Richard Branson allo scrittore Alessandro Baricco, fra i più noti esponenti della narrativa italiana contemporanea. Gli "story maker" sono coloro che, trovandosi di fronte ai continui shock del presente, se ne servono come trampolino di lancio per costruire qualcosa di meglio, come punti di svolta verso un futuro migliore.

A differenza degli "story teller" che descrivono le storie altrui, gli "story maker" sono i protagonisti: portano il cambiamento nel futuro. Il leader che ispira il cambiamento, l'imprenditore che insegue un sogno, l'investitore che si assume un rischio, l'artista che esplora nuovi mondi, il manager che trasforma un team o un'intera azienda, l'innovatore per il quale una nuova strada è possibile: ecco chi sono gli "story maker".



Oltre a Branson e Baricco, animeranno il WBFMI 2015 María Belón, medico spagnolo scampato allo tsunami del 2004, e l'autore di numerosi bestseller Steven Kotler. Racconteranno la loro esperienza anche Ziauddin Yousafzai, il padre dell'attivista pakistana Malala, la più giovane vincitrice del premio Nobel per la Pace, lo chef di fama mondiale Davide Oldani e molti altri.



Il World Business Forum, il principale evento di management in Europa riunisce in due giornate i protagonisti della scena non solo economica, è organizzato da WOBI, World of Business Ideas, l'azienda multimediale specializzata in executive education. L'evento riunisce migliaia di business executive insieme ai più riconosciuti leader di pensiero per due giornate di full immersion nei temi strategici per il mondo degli affari. L'appuntamento per l'edizione 2015 è per il 3 e 4 novembre al MiCo Milano Congressi.