World Business Forum 2015, tutti i protagonisiti della seconda giornata

Segue Alessandro Baricco, uno dei più noti esponenti della narrativa italiana contemporanea. Torinese, laureato in Filosofia, è autore di bestseller tra cui Castelli di rabbia e Oceano mare. Baricco è anche conduttore televisivo, autore, regista, interprete teatrale e sceneggiatore cinematografico. Dal 1994 presiede Scuola Holden, la scuola di Storytelling&PerformingArts da lui fondata a Torino.



La chiusura dei lavori è affidata al medico spagnolo María Belón, nota per essere scampata allo tsunami abbattutosi nel 2004 sull'Oceano Indiano mentre si trovava in vacanza con la famiglia. La sua incredibile odissea è stata raccontata nell'acclamato film del 2012 The Impossible, per il quale María ha collaborato con lo sceneggiatore Sergio Sanchez e con l'attrice protagonista Naomi Watts per conferire maggiore autenticità alla produzione. Oggi viaggia in tutto il mondo in rappresentanza dei superstiti dello tsunami.